كورونا: 3 وفيات و187 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الجمعة، كما تم تسجيل 187 تحليلا إيجابيا.

وبلغ العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا 427 وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من هذا الفيروس يوم أمس، 154 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 692 ألفا و 617 شخصا.

كما تتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، بـ 200 مصاب، من بينهم 16 اصابة جديدة و 62 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 8 مرضى للتنفس الاصطناعي.

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