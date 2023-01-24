كورونا: 3 وفيات و61 إصابة جديدة في أسبوع

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، تسجيل 3 حالات وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 1102 تحليلا تم إنجازه خلال الأسبوع الممتد من 16 الى 22 جانفي الجاري.

ولفتت الوزارة الى أن 18 مصابا بفيروس كورونا أقاموا بالمستشفيات والمصحات الخاصة خلال الأسبوع ذاته فيما تماثل 95 مصابا الى الشفاء.

وأبرزت الوزارة أن العدد الجملي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ منذ ظهور الجائحة خلال شهر مارس 2020 بلغ 29.302 حالة وفاة فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 1.150.278 إصابة تماثل 1.134.706 إلى الشفاء.

كلمات البحث :إصابة;كورونا;وفيات