كورونا: 35 وفاة و1422 إصابة جديدة في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغها أصدرته مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 01 جانفي 2021، تسجيل 35 حالة وفاة في تونس ليرتفع إلى 4765 حالة وفاة منذ بداية الجائحة و1422 إصابة جديدة بكورونا ليُصبح العدد الجملي للمصابين إلى141 ألفا و979 شخصا .

وبلغ عدد المتعافين، 106 آلاف و56 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ 6967 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، كما يقيم حاليا 323 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 127 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

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