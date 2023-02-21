كورونا: 4 وفيات و187 إصابة جديدة خلال أسبوع

سجّلت وزارة الصحة، 4 حالات وفاة و187 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 2167 تحليلا تم إنجازه، خلال الأسبوع الممتد بين 13 و 19 فيفري الجاري وفق آخر الاحصائيات التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، ضمن بلاغها الأسبوع المتعلق بتحيين الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيسروس كورونا في تونس.

وقد سجّل الأسبوع المنقضي ارتفاعا في عدد الإصابات بهذا الفيروس مقارنة بالأسبوع الثاني من شهر فيفري ( من 6 إلى 12 فيفري الجاري) الذي أحصيت فيه 129 إصابة جديدة رغم تراجع نسبة التحاليل الايجابية إلى حدود 8.62 % بعد أن كانت في حدود 15.56 %.

وأقام خلال الفترة نفسها 16 مصابا بفيروس كورونا بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، فيما تماثل 126 مصابا إلى الشفاء، حسب ذات البلاغ.

وتمّ، منذ ظهور جائحة كوفيد 19، تسجيل 29 ألفا و330 حالة وفاة، و مليونا و 150 ألفا و 793 إصابة بهذا الفيروس.

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