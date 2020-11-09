كورونا: 443 إصابة و17 وفاة في تونس في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغها الصادر مساء اليوم الاثنين، أنه تمّ بتاريخ 08 نوفمبر 2020 تسجيل 443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد من جملة 1190 تحليلا مخبريا و17 حالة وفاة.

وقد ارتفعت بذلك حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 71569 إصابة من جملة 383744 تحليلا مخبريا .

كما عدد الوفيات في تونس إلى 1920 حالة بعد تسجيل 17 حالة جديدة بتاريخ 8 نوفمبر 2020 ، وتسجيل 30 وفاة جديدة وقع تسجيلها خلال الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر و 7 نوفمبر الجاري ، وفق بلاغ الوزارة.

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