كورونا: 5 حالات وفاة و540 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، عن تسجيل 5 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وتم التصريح بها أوليا يوم الثلاثاء 8 مارس الجاري و540 تحليلا إيجابيا من مجموع 4875 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 11.08%.
وبينت الوزارة بأنّ العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 28009 فيما بلغ العدد الجملي للتحاليل الإيجابية 1018447 .
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