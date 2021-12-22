كورونا: 5 وفيات و347 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء الثلاثاء، عن وفاة 5 أشخاص بفيروس كورونا، وتسجيل 347 إصابة جديدة يوم 20 ديسمبر، وذلك بعد إجراء 9347 تحليلا مخبريا، أيّ بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 3.71 %.

وبلغ عدد المرضى المقيمين في المستشفيات والمصحات الخاصّة، 222 شخصا، في حين يقيم 78 شخصا بأقسام الإنعاش والعناية المركّزة، و11 حالة تحت التنفس الاصطناعي، بالقطاعين العام والخاص.

كما تم تسجيل 90 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 694370، بينما بلغ العدد الجملي للوفيات منذ بدء الجائحة، 25485 شخصا.

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