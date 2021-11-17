كورونا: 5 وفيات و93 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد و93 إصابة جديدة من مجموع 3065 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 3.03 بالمائة.

وقد ارتفع العدد الجملي للتحاليل الإيجابية الجملية منذ بداية الوباء 715911 شخصا، فيما بلغ العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها 25325 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 66 حالة شفاء، ليرتفع العدد الجملي للمتعافين 689705 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ146 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 50 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و10 تحت التنفس الاصطناعي.

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