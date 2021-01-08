كورونا: 56 وفاة و2649 إصابة جديدة في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 7 جانفي 2021، تسجيل 56 حالة وفاة جديدة و2649 إصابة بفيروس كورونا المستجد من جملة 9700 تحليلا.

وقد ارتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 154903 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5108 حالة وفاة.

ويُقيم حاليا 1615 شخصا بالمستشفيات والمصحات الخاصة، 344 بأقسام العناية المركزة و116 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفاة