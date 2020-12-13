كورونا: 58 وفاة جديدة و968 إصابة في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أنه تمّ بتاريخ 12 ديسمبر 2020، تسجيل 58 وفاة جديدة و968 إصابة بفيروس كورونا من جملة 3877 تحليلا مخبريا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3894 حالة وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 111 ألفا و361 إصابة.

ويتم حاليا التكفل بـ 1303 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، ويقيم حاليا 280مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 88 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العمومي والخاص أيضا.

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