كورونا: 58 وفاة و1616 إصابة جديدة في تونس

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 17 ديسمبر 2020، تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات بالوباء إلى 4090 حالة وفاة.

كما تم تسجيل 1616 إصابة جديدة بكورونا ليُصبح العدد الجملي للحالات المكتشفة 117582 حالة.

يتمّ حاليا التكفل 1291 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمصحات الخاصة، من بينهم 290 مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، فيما يخضع 88 مصابا منهم إلى التنفس الاصطناعي .

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