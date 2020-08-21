كورونا: 64 إصابة جديدة في تونس بينها 60 حالة محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 21 أوت 2020 إجراء 1699 تحليلا مخبريا بينها 51 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 120892.

وقد تم تسجيل 80 تحليلا مخبريا من بينهم 64 إصابة جديدة بكورونا من بينها 60 حالة محلية و4 حالات وافدة و16 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة ما تزال حاملة للفيروس.

وتمّ منذ تاريخ فتح الحدود في 27 جوان 2020 تسجيل 1406 حالة مؤكدة حاملة لفيروس كورونا الجديد منها 470 حالة وافدة و936 حالة محلية.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا