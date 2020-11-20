كورونا: 70 حالة وفاة و 1223 إصابة خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها صباح اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 18 نوفمبر 2020، تسجيل 70 وفاة و 1223 إصابة جديدة بالوباء من جملة 4103 تحاليل منجزة.

و ارتفع العدد الجملي لحالات التعافي حسب بلاغ الوزارة إلى 59334 حالة بينها 1105 حالات جديدة من جملة 84995 إصابة منذ بداية الجائحة.

وارتفعت حالات الوفاة بالفيروس إلى 2611 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 84995 شخصا.

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