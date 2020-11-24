كورونا: 73 حالة وفاة و1017 إصابة جديدة خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 23 نوفمبر 2020، تسجيل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الجملي للإصابات 90213 إصابة.

كما تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات في الجمهورية منذ بداية الجائحة إلى 2935 حالة.

وكشفت الوزارة أنه تسجيل 1457 حالة شفاء من فيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس الى 65303 حالة شفاء.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفاة