كورونا: 9 وفيات و221 إصابة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة في بلاغها الأسبوعي بخصوص تطور الوضع الوبائي في تونس، عن تسجيل 9 حالات وفاة و221 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 1049 تحليلا تم إنجازه، وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية 21.06% ، وذلك خلال الأسبوع الممتد بين 10 و16 أفريل الجاري.

وأقام خلال الفترة نفسها 31 مصابا بفيروس كورونا بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، فيما تماثل 162 مصابا إلى الشفاء، وفق البلاغ ذاته.

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