كوفاكس تُشيد بنجاح تونس في التصرف في لقاحات كوفيد-19

أجرى وزير الصحة علي المرابط اليوم الجمعة، لقاء عمل مع المديرة التنفيذية لمبادرة « كوفاكس » Aurelia Nguyen على هامش مشاركته في أعمال الدورة 75 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف.

ونوّه وزير الصحة بالدور الهام الذي لعبته مبادرة « كوفاكس » لإتاحة اللقاحات ضد كوفيد-19 وبمعاضدتها مجهودات تونس لمجابهة هاته الجائحة، مستعرضا بالمناسبة نجاح المنظومة الصحية الوطنية في تأمين تغطية هامة بالتلاقيح ضد الفيروس خاصة من خلال تنظيم حملات تلقيح مكثفة بالتعاون مع جميع الأطراف المتدخلة وبمساعدة مبادرة « كوفاكس ».

ومن جهتها، أشادت Aurelia Nguyen بنجاح التجربة التونسية ونجاعتها في مجال التصرف في لقاحات كوفيد-19.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء الى نجاحات الروزنامة الوطنية للتلقيح.

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