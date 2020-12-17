كونتي يُؤكّد استعداد إيطاليا لمضاعفة استثماراتها في تونس



تلقى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي.

وعبر رئيس مجلس الوزراء الايطالي عن أسفه لعدم زيارة رئيس الحكومة هشام مشيشي والوفد المرافق له لايطاليا، بعد تسجيل إصابة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بفيروس كورونا، وجدد له بهذه المناسبة الدعوة لزيارة ايطاليا في الأسابيع القادمة.

وأعرب جوزيبي كونتي عن عميق ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات التعاون بين تونس وإيطاليا في كل المجالات، خاصة وان ايطاليا هي أول مستثمر في المجال الطاقي، وهناك أكثر من 800 شركة ايطالية منتصبة في تونس، مؤكدا استعداد بلاده لمضاعفة استثماراتها خصوصا في مجال الطاقة والطاقات المتجددة.

وجدٌد جوزبي كونتي بهذه المناسبة، دعم ايطاليا الثابت لتونس في كل المجالات، وخاصة في علاقتها مع الاتحاد الاوروبي وشركائها الأوربيين، مؤكدا على ضرورة التنسيق الثنائي في مجال الاقتصاد والاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة المتوسطية.

كما تم التطرق خلال هذا الاتصال الهاتفي إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كلمات البحث :إيطاليا;استثمارات;تونس;كونتي