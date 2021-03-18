لأصحاب الجرايات: اعتماد المضمون الالكتروني واستخراج الوثائق عن بعد

أعلن الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي في بلاغ له اليوم الخميس، لكافة المنتفعين بجرايات أنّه تمّ التخلّي عن مطالبتهم بالإدلاء بمضامين ولادة المعتمدة لصيانة حقوقهم، وقد وقع استبدالها باستغلال المعطيات المتوفرة بمنظومة الحالة المدنية وذلك في إطار التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مختلف الهياكل العمومية.

هذا وذكّر الصّندوق أنّ اعتماد المضمون الالكتروني يشمل كلّ الخدمات التي يسديها بما في ذلك التسجيل والانخراط.

كما أشار الصندوق إلى أن أصحاب الجرايات أنّه، تجنّبا للازدحام وتفاديا للتنقّل إلى مكاتبه الجهوية والمحلية وفي إطار برنامج الصندوق لرقمنة خدماته، بإمكانهم استخراج رسم الجراية وشهادة في الانتفاع بجراية والشهادة الجبائيّة عن بعد ممضاة بالختم الالكترونيQR CODE عبر موقعه www.cnss.tn

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