لأول مرة: انتخاب تونس على رأس المنظمة الدولية للحماية المدنية

انتَخب مؤتمر المنظمة الدولية للحماية المدنية، اليوم الخميس، تونس على رأس الجمعية العامة للمنظمة، وذلك لأول مرة منذ تأسيسها.

وأفاد المتحدث باسم الحماية المدنية، على صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك »، بأنه جرى انتخاب المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية عبد الصمد بن جدو بالإجماع على رأس الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية وذلك صباح اليوم الخميس خلال مؤتمر المنظمة المقام حاليا بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

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