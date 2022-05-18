لأول مرة.. تونس ممثلة في المجلس الدولي للنساء

تم صباح اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، انتخاب راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عضوة بالمجلس الدولي للنساء ICW-CIF ، وذلك اثر أشغال جلسته العامة السادسة والثلاثين التي تنعقد بمدينة Avignon في فرنسا من 16 الى 21 ماي 2022 .

وبذلك تصبح ولأول مرة تونس ممثلة في هذا المجلس الدولي الذي تأسس منذ سنة 1888.

ويتمتع المجلس الدولي للنساء بمركز استشاري تابع للأمم المتحدة وممثليها الدائمين لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونسكو، واليونيسيف .

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