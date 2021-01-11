لا إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في تونس

كشفت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، بأن عملیّات التقطیع الجیني المجراة بالمخبر المرجعي للتحالیل بمستشفى شارل نیكول على عدد من الوافدین على تونس من بریطانیا العظمى قبل موفى العام الماضي جاءت نتائجھا سلبیة وھو ما یؤكّد خلوّ بلادنا من السّلالة الجدیدة من ھذا الفیروس إلى حدّ الآن.

وكان وزیر الصحة فوزي مھدي قد أشرف الیوم، على اجتماع متعدّد القطاعات ضمّ بالخصوص ممثلین عن رئاسة الحكومة ووزارات الصحة والشؤون الخارجیة والنقل والسیاحة خصّص لتدارس تطوّر الوضع الوبائي لجائحة كوفید-19 والنظر في الإجراءات الكفیلة بالحدّ من تسارع انتشار فیروس كورونا المستجدّ في تونس خلال المرحلة القادمة وملازمة الیقظة الدائمة لمنع تسرب السلالة الجدیدة من ھذا الفیروس إلى بلادنا.

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