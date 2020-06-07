لا إصابات جديدة بالكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه بتاريخ 06 جوان 2020، تمّ إجراء 705 تحليلا مخبريا من بينها 05 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 55358.

ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة، ليستقر العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس على 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 982 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و56 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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