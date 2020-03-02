لا إصابات بكورونا في صفوف الجالية التونسية بإيطاليا

أعلن سفير تونس بايطاليا معزّ السيناوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين 2 مارس 2020، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس « كورونا » الجديد، في صفوف أبناء الجالية التونسية في إيطاليا.

وقال السفير إن خلية الأزمة صلب السفارة تتابع بشكل حيني مستجدات الوضع الوبائي هناك وأوضاع المهاجرين التونسيين المقيمين في المنطقة الشمالية حيث الانتشار الأوسع للإصابات جراء هذا الفيروس.

وشدد السيناوي على تواصل السفارة بشكل مستمر مع الجالية المقيمة في المنطقة الشمالية وحتى في « المنطقة الحمراء » التي تمّ فيها اكتشاف بؤر فيروس « كورونا » المستجد.

وأشار السيناوي إلى أن خلية الأزمة تتكون من ممثلي القنصليات الخمس (نابولي وبالارمو وجنوة وروما وميلانو) وممثلي شركة الخطوط الجوية التونسية والشركة التونسية للملاحة.

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