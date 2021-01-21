لا زيادة في تعريفيتي الكهرباء والغاز في 2021

أعلن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز هشام عنان في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنه لن تكون هناك زيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز للحرفاء بعنوان سنة 2021.

وقال عنان إن ميزانية سنة 2021 لم يقع فيها إدراج أيّة زيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز.

يُشار إلى أنه تم اليوم نشر النسخة الجديدة من فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز بهدف رفع اللبس لدى المواطن عن المبالغ التي يدفعها عن الاستهلاك وتسهيل فهم المواطنين لكيفية احتساب معاليم استهلاكهم والاداءات المفروضة عليهم من قبل الدولة .

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