لا صحة لتقدم كتلة ائتلاف الكرامة بمشروع قانون لتعدّد الزوجات

فنّد النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الأربعاء، ما تم تداوله بخصوص تقدّم كتلة حزبه بمشروع قانون لتعدّد الزوجات، معتبرا الهدف من ترويج هذه الإشاعات ضرب مقترح القانون الذي تقدّمت به كتلة حزبه لمنع البغاء العلني (غلق المواخير).

وقال المتحدث إن هذه الادعاءات تسعى للتشويش على مشروع القانون، الذي أثبتت الاحصائيات المتعلّقة بالدول المتقدمة التي لها مواخير مرخّص لها، وجود نسبة عالية من جرائم الاغتصاب والجرائم الجنسية، على حد تعبيره.

وأكد الدالي أن حزبه لم يفكّر أبدا في مسألة تعدّد الزوجات.

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