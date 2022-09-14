لا صحة للزيادة في أسعار السجائر

نفى مدير عام الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، عماد عطية في تصريح لإذاعة جوهرة أف ام، صحة الأخبار المتداولة بخصوص الزيادة في أسعار السجائر، ومواد الاختصاص، كأوراق اللعب والمعسل.

وأوضح عماد عطية أن القرار الصادر عن وزيرة المالية في 9 سبتمبر 2022 والذي تم نشره بالرائد الرسمي، الثلاثاء، يتعلق بضبط قائمة المنتوجات المختصّة بها الدولة وتحيين أسعارها، بعد وضع الوكالة لمنتجات جديدة من السجائر والمعسل للبيع لفائدة العموم.

وأكد عطية أنه تمت المحافظة على الأسعار المتداولة والرسمية لمختلف السجائر ومواد الاختصاص، باستثناء نوع واحد من أوراق اللعب، ونوع واحد من الوقيد.

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