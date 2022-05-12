لا صحّة لاستقالة رئيسة الحكومة وعدد من وزرائها

نفى الناطق الرسمي للحكومة ووزير التكوين والتشغيل نصر الدين النصيبي في ندوة صحفية اليوم الخميس، ما تم الترويج له صباح اليوم بخصوص استقالة رئيسة الحكومة وتسجيل استقالات أخرى، مؤكدا أنها تنتدج في إطار الشائعات.

وشدد النصيبي على أن الحكومة تشتغل وجميع أعضائها وعلى رأسها رئيسة الحكومة يعملون ليلا نهارا، معتبرا مثل هذه الممارسات محاولة للتشويش على الحكومة وتُحدث قلقا لدى المواطن التونسي .

واعتبر النصيبي أنه لا يُمكن لأي مسؤول من موقعه أن يُساهم في بث القلق لدى المواطن التونسي، داعيا الجميع للثبت من الخبر قبل تداوله حفاظا على مصلحة البلاد.

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