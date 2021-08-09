لا قرارات قضائية لتحجير السفر عن قضاة

أكد اليوم الإثنين 09 أوت 2021، الناطق باسم القطب القضائي المالي محسن الدالي، أن الحديث عن صدور قرارات قضائية لتحجير السفر عن عدد من المسؤولين سواء كانوا في حكومة هشام المشيشي أو الحكومات السابقة لا أساس له من الصحة.

وأوضح الدالي في تصريح لإذاعة شمس أف أم، أن هناك فرق بين تحجير السفر القضائي والاستشارة الإدارية لتحجير السفر، مؤكدا أنه لا توجد حاليا قرارات قضائية لمنع السفر باستثناء تلك المتعلقة برئيس ديوان وزير الصناعة السابق ومستشار وزير النقل السابق.

كما نفى المتحدث وجود قرارات قضائية لتحجير السفر عن قضاة.

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