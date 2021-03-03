لباس غير مألوف لمدرسين: وزارة التربية تكلف متفقدين إداريين وماليين للتحري

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، أنّه قد تمّ تكليف متفقدين إداريين وماليين للتحرّي في موضوع اللباس غير المألوف لعدد من المدرسين بإحدى المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.

وأشارت الوزارة إلى أنّه سيتمّ تحميل المسؤوليات لكلّ من يُثبت ارتكابه لأيّة تجاوزات مهما كانت طبيعتها أو درجتها، كما دعت وزارة التربية المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية إلى المتابعة الدقيقة للموضوع في مختلف جوانبه وخاصّة البيداغوجية منها بالتنسيق مع الهياكل المختصة.

وبينت وزارة التربية بأن كافة مكوّنات الأسرة التربوية بضرورة الإلتزام بما ورد بمدوّنة السلوك وأخلاقيات العمل العمومي.

كما قامت الوزارة بتوجيه مكتوب في الغرض إلى كلّ الهياكل تحت إشراف الوزارة تحثّ من خلاله كلّ الأعوان على ضرورة تجنب السلوكيات التي من شأنها المساس بمقوّمات المنظومة التربوية بما في ذلك اللباس غير المألوف.

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