لبنان تضبط مليونا و800 ألف حبة كبتاغون «معدّة للتصدير» الى تونس

أعلن وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية بسام مولوي في تغريدة على تويتر مساء اليوم الخميس، عن عملية نوعية جديدة قامت بها الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وأبرز مولوي بأن شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية تمكنت من ضبط حوالي مليون و800 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل عدة صناعية، معدّة للتصدير الى تونس عبر مرفأ بيروت .

وأكد الوزير اللبناني أنه تم توقيف اثنين من المتورطين حتى الآن.

يُشار إلى أن الكبتاغون هو الاسم التجاري له، وفينيثيلين هو الإسم العلمي، و تركيبة المخدر تعمل على تنشيط الجهاز العصبي، وتتكون من مادة « أمفيتامين » معزز، لتحدث تأثيرات نفسية أقوى وأسرع بكثير من الأمفيتامين وحده، وهى تعطي شعورا بالحيوية والنشاط والسعادة، إلى جانبها أن هناك مادة « الثيوفيلين » وهي تشبه في تأثيرها تأثير الكافيين إذ تعمل كمنشط للمخ.

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