لتزامنها مع روزنامة الاستفتاء: تعليق جميع الانتخابات البلدية الجزئية

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن تعليق جميع الانتخابات البلدية الجزئية، سواء كانت مبرمجة أو قيد التنظيم، بما فيها الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية بني مطر المزمع إجراؤها يومي 4 و5 جوان 2022 وذلك لتزامنها مع رزنامة الاستفتاء.

وأضافت الهيئة أنه على إثر انعقاد مجلسها صباح اليوم الجمعة، أن تنفيذ هذه الانتخابات « سيُستأنف حال انقضاء موجبات التعليق ووفقا لقرار يصدر عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات ».

وكان رئيس الجمهورية أعلن عن قرار تنظيم استفتاء، بتاريخ 25 جويلية 2022، لوضع دستور لجمهورية جديدة.

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