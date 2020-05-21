لتقديمهم سيارات للوحدات الأمنية: وزير الداخلية يُكرّم مجمعيْ الزواري والغدامسي

أدى مساء اليوم الخميس 21 ماي 2020، وزير الداخلية هشام مشيشي زيارة إلى ولاية سوسة حيث تناول وجبة الإفطار صحبة اطارات واعوان الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية والاطارات العليا للإدارة الجهوية والسادة نواب مجلس نواب الشعب عن ولاية سوسة.

هذا وتولى الوزير بالمناسبة تكريم مجمع الزواري للسيارات ومجمع الغدامسي المختص في صناعة الألواح العازلة اللذين توليا تقديم مجموعة من السيارات لدعم اسطول الوحدات الأمنية .

كما تولى الوزير إلقاء كلمة توجه من خلالها بالشكر لكل الهياكل الأمنية والجهوية لما يبذولونه من مجهودات خاصة في هذا الظرف الاستثنائي.

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