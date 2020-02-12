لجنة التحقيق حول فاجعة عمدون تستمع إلى ممثلين عن عائلات الضحايا والمصابين

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول فاجعة عمدون من ولاية باجة جلسة اليوم الاربعاء 12 فيفري 2020، خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن عائلات الضحايا والمصابين.

وأبرز والد أحد المصابين المقيم بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس الحالة الحرجة التي وصل إليها ابنه رغم المجهودات المبذولة من قبل الطاقم الطبي الذي لم يدّخر جهدا للعناية به إلا أن حالة ابنه تتطلب نقله إلى مصحة مختصة في مثل هذه الإصابات.

وأكّدت عائلة إحدى ضحايا حادثة عمدون أنهم لم يتحصّلوا على شهادة طبية أولية تبين وفاة بناتها.

وأوضح النواب سعي اللجنة لدى السلط المعنية لتسهيل العناية والرعاية الاجتماعية والنفسية بالمصابين.

كما قررت اللجنة عقد جلسة يوم الاثنين القادم تخصص جزءا منها للاستماع إلى اثنين من المصابات في الحادثة.

كلمات البحث :ضحايا;فاجعة عمدون;لجنة التحقيق