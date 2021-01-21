لجنة الفلاحة تُعاين وجود كميات فاسدة من مواد استهلاكية مستوردة بميناء رادس

أدّى وفد برلماني من لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح اليوم الخميس 21 جانفي 2021، زيارة ميدانية فجئية الى مخازن الديوان التونسي للتجارة بمينائي رادس وحلق الوادي، حيث تمت معاينة وجود كميات فاسدة من مواد استهلاكية مستوردة (الحليب والقهوة والأرز والسكر) بميناء رادس.

وأفاد أعوان الديوان أنه يتم تجميع الأكياس التي تعرضت للتلف من كل حاوية مستوردة في هذا المخزن لمعاينتها قضائيا قبل أن القيام بإتلافها طبقا للصيغ القانونية.

وفي اجابتهم على تساؤلات النواب حول مدى صحة المعلومات التي تشير إلى وجود كميات كبيرة من الأرز التيلاندي التي تم استيرادها وتعرضت للتسوس،

وأكد الرئيس المدير العام للديوان وبقية الأعوان، في اجابتهم على تساؤلات النواب حول مدى صحة المعلومات التي تشير إلى وجود كميات كبيرة من الأرز التيلاندي التي تم استيرادها وتعرضت للتسوس، أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

ثم انتقل الوفد البرلماني إلى مخازن الديوان بميناء حلق الوادي أين تم الوقوف على طرق التعامل مع المواد الغذائية المستوردة وكيفية معالجتها.

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