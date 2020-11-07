لجنة القيادة الخاصة بمكافحة كوفيد تبحث سبل تركيز المزيد من المستشفيات الميدانية

عقدت لجنة القيادة الخاصة بمكافحة جائحة كوفيد-19 إجتماعها الدوري صباح اليوم السبت 7 نوفمبر 2020، بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي لمتابعة وتقييم تطور الوضع الوبائي لهذه الجائحة على المستوى الوطني والجهوي.
وقد خصّص الإجتماع للنظر في مدى جاهزية المؤسسات الإستشفائيّة والعمل على مزيد دعمها بالموارد البشرية وبالتجهيزات الضرورية وبحث السبل الكفيلة بتركيز المزيد من المستشفيات الميدانية بمختلف الجهات وذلك للتعهّد والتكفل بمرضى كوفيد.
كما تدارست اللجنة مختلف التدابير الرامية لمزيد تطوير ودعم النظام المعلوماتي الرقمي الرابط بين جميع المتداخلين في منظومة الترصّد وجمع المعلومات المتعلقة بالوضع الوبائي بما يساعد على توفير المعلومة اليومية في الإبّان وذلك بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجابهة هذه الجائحة.
كلمات البحث :المستشفيات الميدانية;كوفيد;لجنة القايدة
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