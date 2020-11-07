لجنة القيادة الخاصة بمكافحة كوفيد تبحث سبل تركيز المزيد من المستشفيات الميدانية

عقدت لجنة القيادة الخاصة بمكافحة جائحة كوفيد-19 إجتماعها الدوري صباح اليوم السبت 7 نوفمبر 2020، بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي لمتابعة وتقييم تطور الوضع الوبائي لهذه الجائحة على المستوى الوطني والجهوي.

وقد خصّص الإجتماع للنظر في مدى جاهزية المؤسسات الإستشفائيّة والعمل على مزيد دعمها بالموارد البشرية وبالتجهيزات الضرورية وبحث السبل الكفيلة بتركيز المزيد من المستشفيات الميدانية بمختلف الجهات وذلك للتعهّد والتكفل بمرضى كوفيد.

كما تدارست اللجنة مختلف التدابير الرامية لمزيد تطوير ودعم النظام المعلوماتي الرقمي الرابط بين جميع المتداخلين في منظومة الترصّد وجمع المعلومات المتعلقة بالوضع الوبائي بما يساعد على توفير المعلومة اليومية في الإبّان وذلك بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجابهة هذه الجائحة.

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