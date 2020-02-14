لجنة النظام الداخلي تُصادق على الترفيع في نسبة العتبة الانتخابية إلى 5%

صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، خلال اجتماعها اليوم الجمعة، على مقترح تنقيح فصول من القانون الإنتخابي واعتماد عتبة انتخابية بنسبة 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية.

وكانت مسألة تحديد عتبة انتخابية بـ 3 أو 5 بالمائة طُرحت على المجلس النيابي السابق، في شهر جويلية 2019، قبل أشهر قليلة من تنظيم الإنتخابات التشريعية في أكتوبر 2019، إلا أنها جوبهت برفض واسع من مكونات المجتمع المدني والأحزاب الصغرى.

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