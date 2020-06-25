لجنة تحقيق برلمانية حول «ملف تضارب المصالح» لرئيس الحكومة

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بعد ظهر اليوم الخميس 25 جوان 2020، على اجتماع مكتب المجلس.

وأقرّ المكتب:

1- الموافقة على مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب بعنوان سنة 2021.

2- الموافقة على إبرام عقود إسداء لفائدة المساعدين البرلمانيين للكتل ابتداء من 01 جوان 2020.

كما عاين المكتب طلب أغلبية أعضاء المعارضة تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول « ملف تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة »، وفقا لأحكام الفصلين 60 من الدستور و98 من النظام الداخلي ودعوة الكتل النيابية لتقديم مرشحيها لعضوية اللجنة المذكورة بحسب التمثيل النسبي.

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