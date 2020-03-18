لجنة تصفية أملاك التجمع تقرّر تحويل 10 مليون دينار لخزينة الدّولة

قرّرت لجنة تصفية أملاك التجمع المنحلّ اليوم الإربعاء 18 مارس 2020، لدى انعقاد جلستها العامة الاستثنائية برئاسة رئيس اللّجنة غازي الشواشي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وبإجماع كافة أعضائها، تحويل مبلغ 10 مليون دينار من محصول التصفية للممتلكات والعقارات الراجعة لها بالتصرّف إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك في إطار انخراط مختلف مؤسسات الدّولة ومساهمة منها في المجهود الوطني لمكافحة جائحة الكورونا.

وأكد الوزير أن هذا المبلغ يمثل تسبقة من محصول التصفية لفائدة الدّولة، مؤكدا على الوضعية الاستثنائية التي تمرّ بها بلادنا والتي يعتبرها قضية وجود وتتطلب تضافر كلّ الجهود من أجل مواجهة هذه الحرب ضدّ هذا الوباء الدّاهم.

كما تقرّر خلال هذه الجلسة وضع بعض المقرّات التابعة للتجمع المنحلّ والتي هي تحت تصرّف اللّجنة على ذمة وزارة الصحة بصفة وقتية لاستغلالها في إطار مجهوداتها في محاربة فيروس كورونا، وكذلك الاستجابة لطلب وزارة الدّفاع الوطني بوضع بعض المقرّات على ذمتها بصفة مؤقتة لاستغلالها في خطتها للتصدّي لهذه الآفة التي اجتاحت العالم بأسره.

وشدّد غازي الشواشي في ختام أعمال الجلسة العامة الاستثنائية للجنة تصفية أملاك التجمع على تكليف سفيان بن صالح ، نائب رئيس اللّجنة بالتسريع في تنفيذ هذه القرارات نظرا للوضعية الاستثنائية التي تمرّ بها بلادنا وعلى دقة وخطورة المرحلة.

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