لجنة عمدون: تقرير الطب الشرعي أكد عدم تعاطي السائق لمادة مخدرة أو تلقيه مكالمة

أكّد عضو لجنة التحقيق في حادث عمدون من ولاية باجة نضال السعودي خلال جلسة عامة اليوم الأربعاء 1 جويلية 2020، خُصصت لهذا الملف أن تقرير الطب الشرعي أكد أن سائق الحافلة التي تعرضت للحادث لم يكن متعاطيا لأي مادة مخدرة أو كحول ولم يُجري أو يتلقى أي مكالمة هاتفية.

وأكد شهود عيان وفق ما أورده تقرير اللجنة، أن سائق الحافلة كان يقود بتركيز شديد، فيما قالت والدته إنه لديه خبرة لا تقل عن 9 سنوات، وإن هذه الرحلة الثانية على حساب وكالة الأسفار أمواج.

وكشف التقرير أن الحافلة التي تعرضت للحادث تحصلت على آخر شهادة في الفحص الفني يوم 14 أوت 2019 وهي صالحة لـ6 أشهر أي إلى غاية 13 فيفري 2020.

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