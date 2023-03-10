لجنة للدفاع عن المحامين المشمولين بالتتبع في عديد الملفات

اعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن تشكيل لجنة دفاع على المستوى الوطني للنيابة والدفاع عن زملائهم المشمولين بالتتبع في جميع الملفات.

وأكد مجلس الهيئة المنعقد بدار المحامي، بتاريخ 3 مارس 2023، رفضه التام لأي خرق او مساس بأحكام الفصول 46 و47 و48 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.

واعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ان تتبع بعض المحامين من اجل تهم نسبت لهم لا يجب ان يؤول الى حرمانهم من الحقوق والضمانات القانونية التي كفلها المشرع وان اجراءات تتبعهم واصدار بطاقات ايداع في حقهم قد اتسمت في بعضها بمخالفة واضحة للاجراءات القانونية ويطالب السلط العمومية والقضائية بضرورة الالتزام بسيادة القانون واحترام الشرعية الاجرائية وكفالة شروط المحاكمة العادلة القائمة على قرينة البراءة ومبدأ المواجهة واحترام الضمانات القانونية لحق الدفاع ويعبر عن استيائه الشديد من وصول الأمر حد النطق بإصدار بطاقات الايداع قبل اتمام المرافعات والدفاع.

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