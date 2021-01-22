لجنة مجابهة كورونا لم تقترح حجرا صحيا شاملا جديدا

أعلن المدير العام لمعهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كوفيد-19، الهامشي الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الجمعة، أن اللجنة العلمية، التي عقدت عشية اليوم اجتماعها الدوري لتدارس التدابير المستوجبة للحد من انتشار الفيروس في المرحلة المقبلة، لم تتطرق ضمن مقترحاتها إلى فرض حجر صحي شامل جديد.

وبين الهامشي الوزير بأن اللجنة ستقدم عدة مقترحات إلى الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، التي ستجتمع صباح يوم غد السبت بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي.

من جهته، بين عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور انيس قلوز بأنه سيتم غدا السبت، الإعلان عن إجراءات ترتيبية جديدة لدعم الإجراءات المتخذة سلفا من أجل الحد من الاختلاط بين الناس، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية رفعت توصياتها إلى الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا برئاسة الحكومة لدراستها وتكييفها واتخاذ ما تراه مناسبا.

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