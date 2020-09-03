لدى تسليم مهامه: وزير المالية السابق يشكر كافة العاملين بالوزارة ويُثمّن مجهوداتهم

التأم بعد ظهر اليوم الخميس، بمقر وزارة المالية بالقصبة موكب تسليم وتسلم المهام بين محمد نزار يعيش وعلي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وخليل شطورو كاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والاستثمار.

من جهته، عبّر محمد نزار يعيش عن شكره لكافة العاملين بوزارة الماليّة على المجهودات التي بذلوها طوال فترة إشرافه على الوزارة مستعرضا ما تمّ وضعه من إجراءات لمعاضدة المؤسسات الاقتصاديّية في مجابهة أزمة الكوفيد كما أبرز مجهود الوزارة في مجالات رقمنة الخدمات وتعصير الديوانة. واعرب من جهة أخرى عن تمنياته لعلي الكعلي بالتوفيق في مهامه الجديدة.

وأعرب علي الكعلي بالمناسبة عن شكره لهشام المشيشي رئيس الحكومة على الثقة التي وضعها في شخصه، مؤكدا التزامه بالعمل على تحقيق الأهداف التي أعلن عنها رئيس الحكومة في خطابه أمام مجلس نواب الشعب لاسيما على مستوى وقف نزيف الماليّة العموميّة وتحسين موارد الدّولة فضلا عن دفع الاستثمار باعتباره أبرز محركات النمو وخلق الثروة وأحد أولويات الحكومة في برامج عملها للفترة القادمة. وتقدّم الوزير من جهة أخرى بعبارت الشكر للسيّد محمّد نزار يعيش على المجهود الذي بذله خلال توليه وزارة الماليّة.

ومن جانبه ، دعا خليل شطورو كاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والاستثمار إطارات وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار إلى ضرورة توظيف كلّ الإمكانيات وتكثيف جهودهم من أجل استرجاع التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

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