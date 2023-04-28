لزهر العكرمي يرفض حضور جلسة التحقيق لهذا السبب

أعلنت هيئة الدّفاع عن السياسيّين المعتقلين في قضيّة « التآمر على أمن الدولة » أن جلسة التحقيق مع محمد لزهر العكرمي، التي كانت معيّنة لليوم الجمعة 28 أفريل 2023 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تأجلت إلى تاريخ 17 ماي 2023، وذلك بسبب عدم توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانيّة للتنقل من السجن إلى القطب، وفق ما أكّدته المحامية إسلام حمزة، عضو الهيئة.

وأضافت حمزة، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، أنّ العكرمي رفض أن يتم نقله بواسطة « سيّارة التعذيب » ملتزما بذلك بالقرار الذي اتخذه جميع المعتقلين السياسيين، والذي سبق أن أعلنت عنه هيئة الدفاع.

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