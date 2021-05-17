لطفي الحاجي: الفايسبوك تحول إلى منبر متعاطف مع الصهيونية

أكد الإعلامي ومدير مكتب قناة الجزيرة في تونس لطفي الحاجي خلال حضوره في القناة الوطنية الأولى مساء اليوم الاثنين، أن الفايسبوك تحول اليوم إلى منبر متعاطف مع الصهيونية، حيث يقوم بشطب كل الكلمات التي تتعلق بالمقاومة وبفلسطين وبحماس فضلا عن إلغاء الحسابات .

وأشار الحجي إلى أن هناك مبادرات انطلقت من تونس عبر ابتكار طريقة لتجاوز هذه العقبات التي وضعها الفايسبوك في طريقة كتابة الكلمات وغيرها .

وقال الحجي إن التغطية الشعبية لتطورات الوضع الفلسطيني أبدعت عربيا، لتُحقق امتدادا أفقيا قد تعجز عنه وسائل الإعلام التقليدية .

واعتبر حجي أن الشباب صنع وعيه في منابر التواصل الاجتماعي وأعرب عن تعاطفه مع فلسطين بشكل مختلف ومكثف.

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