لطفي المرايحي يُعلن إصابته مع عدد من قيادات حزبه بكورونا

أعلن رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري محمد لطفي المرايحي على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الخميس، عن إصابته مع مجموعة ضيقة من قيادات الصف الأول للحزب بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المرايحي أنه دخل مع بقية المصابين في الحجر الصحي كما يقتضي الحال .

وأشار المرايحي إلى أن وزارة الصحة لم تتصل إلا بحالة واحدة من بينهم رغم مدهم لها بجرد يتضمن كل من تواصل معهم خلال هذه الفترة.

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