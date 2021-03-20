لظروف مناخية طارئة: تأجيل إطلاق القمر الصناعي التونسي ليوم غدٍ

أعلن أنيس يوسف مدير التجديد والمسؤول عن مشروع القمر الصناعي « تحدي واحد » من القاعدة الفضائية « بايكانور » اليوم السبت، تأجيل إطلاق القمر الصناعي التونسي لظروف مناخية طارئة.

وأوضح يوسف بأن قوة الرياح تصل إلى 32 كلم/س في ارتفاعات تُؤثر على سلامة إطلاق القمر الصناعي، مؤكدا أن التأجيل منطقي والأمر عادي يقع في العديد من الإطلاقات لأن المكان منخفض ليس به تضاريس.

وبين محمد فريخة في تدوينة له بأن وكالة الفضاء الروسية أعلمتهم أنه بسبب الظروف المناخية غير المناسبة تقرر تاجيل اطلاق المركبة الفضائية الروسية soyouz2 لـ24 ساعة.

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