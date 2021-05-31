لفائدة أجراء القطاع السياحي: فتح باب التسجيل للتمتع بالمنح الإستثنائية



أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الاثنين، لكافة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية الناشطة في عدد من القطاعات والمتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا « كوفيد 19″ أن المنصة المعدة للغرض، تم فتحها مجددا بعنوان شهر ماي 2021 وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 01 و07 جوان 2021.

وبينت الوزارة بأن المطالب تودع حصريا عبر المنصة الالكترونية:helptourism.social.tn ويأتي هذا الاجراء عملا بأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 والقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جانفي 2021.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب إعادة التسجيل مع بداية كل شهر بالنسبة للمؤسسات التي سجلت خلال الدفعة الأولى والثانية و الثالثة و الرابعة.

وفيما يلي الأنشطة السياسية المعنية بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية:

-الايواء السياحي

-المطاعم السياحية

-نوادي الرقص (مرقص)

-النوادي الليلية

-الكباريهات

-مركز استشفاء بمياه البحر

-التنشيط السياحي (المؤسسات المشغلة لأجراء)

-وكالات الأسفار

-صناعات تقليدية (المؤسسات المشغلة لأجراء) .

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