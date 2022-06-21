لفت نظر لقناة الحوار التونسي بسبب خرق في برنامج الحقائق الأربع

وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بتاريخ 21 جوان 2022، لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة « الحوار التونسي » بخصوص خرق مسجل في حلقة 23 ماي 2022 من برنامج « الحقائق الأربع ».

ودعت الهايكا القناة إلى الالتزام بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة الصحفية وضرورة حماية الأطفال خاصة ضحايا الاعتداءات الجنسية، وإلى ضرورة تجنب توجيه اتهامات دون مؤيدات باعتبار أن الإدانة لا يمكن أن تثبت إلا بناء على حكم قضائي نهائي وبات.

كما دعت الهيئة القناة إلى سحب المقطع موضوع لفت النظر من موقع القناة و من جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها و عدم إعادة بثه.

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