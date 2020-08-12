لقاءات المشيشي ليوم غدٍ الخميس

يلتقي رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي يوم غد الخميس 13 أوت 2020 بقصر الضيافة بقرطاج، عددا من رؤساء المنظمات والجمعيات المهنية في إطار مشاورات تشكيل الحكومة.

وستكون لقاءات المشيشي غدًا وفق البرنامج التالي:

الساعة 10:00 :يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

الساعة 11:00 : ابراهيم بودربالة عميد المحامين

الساعة 12:00 : أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين.

الساعة 13:00: أميرة العمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين

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