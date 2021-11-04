لقاء الطبوبي بالعباسي: تأكيد على أهمية الخروج من الوضعية الصعبة للمالية العمومية

التقى يوم أمس الأربعاء، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي.

وأكد الاتحاد على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه تم تأكيد على أهمية الخروج من الوضعية الصعبة للمالية العمومية .

و حيا الطبوبي الدور الذي يقوم به البنك المركزي في المحافظة على التوازنات المالية للمالية العمومية وعلى استقلالية البنك رغم صعوبة الظرف الذي تمر بها البلاد والذي تستدعي تظافر جهود الجميع للخروج من الظرفية الحالية .

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